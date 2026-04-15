Мужчина одолжил крупную сумму знакомому на развитие бизнеса, это стало для него неприятным уроком
Автор:Редакция news.by
Доверие к людям и желание помочь своему приятелю стоили слишком дорого жителю Могилева. Мужчина одолжил крупную сумму денег своему знакомому якобы на развитие бизнеса. Наверняка этот жизненный урок человек запомнит надолго.
Александр Василенко, замначальника ОУР РОВД Могилева:
"В милицию обратился житель областного центра, ставший жертвой обмана. Выяснилось, что его знакомый попросил крупную сумму якобы на развитие бизнеса и пообещал вернуть деньги в кратчайшие сроки. Доверяя приятелю, мужчина передал ему более 28 тыс. рублей. Однако после получения средств заемщик перестал выходить на связь. Сыщики установили, возвращать долг могилевчанин изначально не собирался. Полученные деньги он потратил на личные нужды".