Мужчина погиб в Мядельском районе после съеденного ядовитого корня растения

Мужчина погиб, употребив в пищу корень ядовитого растения.

По словам сожительницы погибшего, они приехали в Мядельский район к ее родственникам. Мужчина вел здоровый образ жизни и увлекался сбором целебных трав.

В день трагедии пара прогуливалась вдоль речки. Внимание мужчины привлекло незнакомое растение, растущее у воды. Он подошел ближе, извлек растение и, понюхав корень, отметил его сладковатый запах.

Вернувшись домой, мужчина решил сделать салат, добавив в него найденный корень. Сожительница и ее родственники отказались от угощения. Сам же мужчина, не сомневаясь, попробовал блюдо.

"Спустя час ему стало плохо, начались судороги и тошнота. Сожительница вызвала скорую помощь, однако по приезде медиков была констатирована смерть мужчины, - рассказал начальник управления судебно-медицинских экспертиз УГКСЭ по Минской области Василий Бурак. - Эксперты установили, что причиной смерти стало острое отравление растительным ядом веха ядовитого, или цикуты".