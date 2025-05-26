Мужчина похитил дочь и попытался вывезти ее за границу - его задержали в минском аэропорту

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Мужчина похитил дочь и попытался вывезти ее за границу. Ребенка разыскивали пять лет, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет.

В ночь с 21 на 22 мая при оформлении рейса Минск - Дубай в столичном аэропорту пограничники задержали мужчину и девочку с паспортами граждан РФ - они вызвали подозрения. Проверка показала, что документы были частично поддельными - страницы с установочными данными оказались заменены.

В ходе разбирательства установлено, что мужчина был объявлен в межгосударственный розыск МВД России за убийство, а также был лишен родительских прав и не мог проживать с ребенком на законных основаниях. После этого он похитил девочку у матери и пять лет скрывался с ней. Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленник решил уехать в Объединенные Арабские Эмираты через Беларусь.

Офицер отряда пограничного контроля "Минск" Ольга Хилько рассказала, как выявила подделку документов у гражданина России.

"Для прохождения пограничного контроля предъявил национальный паспорт гражданина РФ. Я попросила его дополнительно предъявить свидетельство о рождении, чтобы установить родство. Он предъявил удостоверение прессы и свидетельство о рождении (украинское) девочки", - сообщила она.

Взяв документы для проверки, Ольга Хилько с помощью технических средств пограничного контроля начала детально изучать их и поняла, что они поддельные. Также внимание привлекло поведение ребенка.

"Не важно, в какое время суток вылетают дети с родителями, они всегда эмоциональные, подвижные. А девочка, которой девять лет, стояла без лишних телодвижений и ничего не говоря. На некоторые вопросы, которые я задавала, старался ответить отец", - отметила офицер отряда пограничного контроля.

Девочка передана сотрудникам уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома для возвращения матери.