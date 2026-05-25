Мужчина в форме полицейского забрал чужие заказы на 500 тыс. из ПВЗ

В театр одного актера превратился на несколько минут пункт выдачи заказов одного из маркетплейсов в Ростове-на-Дону. Мужчина в форме полицейского вошел в помещение и заявил персоналу, что изымает заказы, так как в них могут быть спрятаны наркотики. Он исполнил эту роль столь убедительно, что ни у кого не возникло сомнений. Работница выдала ему 9 посылок стоимостью около полумиллиона российских рублей. Ряженый полицейский забрал посылки и скрылся.