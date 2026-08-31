МВД разъяснил порядок досмотра личных вещей учащихся в школах

О новых правилах досмотра детей в школах рассказал начальник Департамента охраны МВД. Как уже известно, обновленный порядок будет действовать в новом учебном году. Кардинальных изменений в нем не произошло, хотя тема вызвала бурную реакцию в обществе. Разъясняем: данное законодательное новшество вместе с работой в школе камер, турникетов, электронных замков и других технических средств позволит и дальше успешно выполнять задачи по охране, чтобы дети чувствовали себя в безопасности, а родители не беспокоились за них.

Как заметил Александр Шепелев, милиция и охрана школы имеют право провести досмотр личных вещей учащихся, если есть подозрение, что ребенок пытается пронести нечто запрещенное. А к запрещенным относятся предметы, которые могут причинить вред окружающим и учреждениям образования (видео).