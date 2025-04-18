"Мясные" аферисты задержаны в Гродно - им грозит до 12 лет

Мясные аферисты задержаны в Гродно. По данным оперативников ОБЭП, 12 человек причастны к хищению более 25 тонн. Неработающий житель Лиды на протяжении нескольких лет незаконно покупал и продавал мясо крупного рогатого скота в больших объемах. Вскрыть преступную цепочку поставки товара удалось лишь недавно. Помогали фигуранту 11 должностных и материально-ответственных лиц заготовительных организаций, причастных к совершению хищений.

Максим Рудый, замначальника УВД Гродненской области - начальника криминальной милиции: "С 2022 по апрель 2025 года умышленно, нарушая технологический процесс обработки, было похищено более 18 тонн говядины и свыше 7,5 тонны свинины. Ущерб составил 110 тысяч рублей. За хищения путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере следователями возбуждены уголовные дела. Участникам преступной группы грозит до 12 лет лишения свободы. В отношении троих фигурантов применена мера пресечения в виде заключения под стражу".