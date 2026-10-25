На Брянщине при атаке БПЛА ВСУ погиб машинист грузового поезда Брянск-Гомель

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В Новозыбкове Брянской области в результате атаки вражеского дрона на грузовой поезд Брянск-Гомель погиб машинист, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

"Враг нанес целенаправленный удар по движущемуся грузовому поезду Брянск-Гомель в Новозыбкове. В результате атаки поврежден корпус локомотива. 44-летний машинист был незамедлительно доставлен в больницу, но, к огромному горю, от полученных ранений скончался", - написал глава региона в Telegram-канале.