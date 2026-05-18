На границе с Литвой из-за колючего заграждения погиб лось

Лось пытался преодолеть колючее заграждение, которое установлено на стороне Литвы. Но колючка оставила на теле дикого зверя глубокие резаные раны, он погиб от кровопотери.

О том, что такие сооружения крайне губительны для фауны, отмечалось не раз. Но для ЕС - это другое. Всего с сентября 2021 года пограничники Беларуси зафиксировали 64 случая гибели животных, ставших жертвами заграждений стран Евросоюза.