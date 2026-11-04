На границе с Польшей гродненские пограничники изъяли беспилотник и авиамодель

На границе с Польшей изъяты беспилотник и авиамодель. Гродненские пограничники предотвратили две попытки ввоза в Беларусь запрещенных предметов.

В первом случае гражданка Беларуси пыталась ввезти из Польши через пункт пропуска "Брузги" авиамодель.

Подобный инцидент в этом же пункте пропуска случился спустя несколько дней. Только на этот раз беспилотник нашли в салоне автомобиля гражданина Боснии и Герцеговины.

Во всех случаях предметы изъяты. Нарушителям грозит штраф до 1 тыс. 350 рублей.