На греческом полуострове Кассандра из-за пожара эвакуировали более 480 отдыхающих
Автор:Редакция news.by
На греческом полуострове Кассандра бушует сильный пожар, в зону бедствия попали популярные курорты.
Огонь вспыхнул в лесах и в условиях сильного ветра за считанные часы добрался до прибрежной линии. Более 480 отдыхающих были вывезены береговой охраной из опасной зоны, многих эвакуировали прямо в купальных костюмах.
Пламя уже уничтожило ряд апартаментов, выходящих балконами к морю. Авиация и наземные расчеты продолжают борьбу с огнем. К тушению привлечены более 200 специалистов.