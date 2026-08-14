На греческом полуострове Кассандра из-за пожара эвакуировали более 480 отдыхающих

На греческом полуострове Кассандра бушует сильный пожар, в зону бедствия попали популярные курорты.

Огонь вспыхнул в лесах и в условиях сильного ветра за считанные часы добрался до прибрежной линии. Более 480 отдыхающих были вывезены береговой охраной из опасной зоны, многих эвакуировали прямо в купальных костюмах.

Пламя уже уничтожило ряд апартаментов, выходящих балконами к морю. Авиация и наземные расчеты продолжают борьбу с огнем. К тушению привлечены более 200 специалистов.