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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3, сообщает ТАСС.

По данным МЧС, эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 101 км северо-западнее села Никольское Алеутского муниципального округа.

В нескольких населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа землетрясение ощущалось силой до 4 баллов.

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