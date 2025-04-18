3.67 BYN
3.08 BYN
3.50 BYN
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3news.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f08d756-8aa7-444b-a4e4-630e0655300a/conversions/a2c8e5f2-0c32-445d-b133-28ad73095193-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f08d756-8aa7-444b-a4e4-630e0655300a/conversions/a2c8e5f2-0c32-445d-b133-28ad73095193-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f08d756-8aa7-444b-a4e4-630e0655300a/conversions/a2c8e5f2-0c32-445d-b133-28ad73095193-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f08d756-8aa7-444b-a4e4-630e0655300a/conversions/a2c8e5f2-0c32-445d-b133-28ad73095193-xl-___webp_1920.webp 1920w
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3, сообщает ТАСС.
По данным МЧС, эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 101 км северо-западнее села Никольское Алеутского муниципального округа.
В нескольких населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа землетрясение ощущалось силой до 4 баллов.