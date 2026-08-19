На лесозаготовках в Октябрьском районе погиб рабочий от разрыва цепи бензопилы

Следователи выясняют причины и обстоятельства гибели мужчины в Октябрьском районе. ЧП случилось на лесозаготовках. Сообщается, что накануне 36-летний житель Светлогорска без официального трудоустройства оказывал услуги частной компании, которая специализируется на лесозаготовках.

Мужчина распиливал поваленные стволы деревьев и обрезал ветви бензопилой. Во время работы на инструменте произошел разрыв цепи, которая сорвалась и ударила рабочего. От полученных травм он скончался. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, в том числе эксперт.

Проведен осмотр, зафиксирована следовая картина, изъяты бензопила, цепь, поврежденные предметы одежды. Для выяснения всех обстоятельств назначены исследования и запрошена документация, которая касается соблюдения требований техники безопасности и охраны труда.