Это не ЧП, не звоните нам больше. На румынском горном курорте Пояна-Брашов медведь проник в гостиницу, а полиция отказалась выехать на место. Об этом сообщает местный портал и публикует кадры с камер наблюдения. Сотрудник отеля позвонил по номеру 112, а ему сказали, что присутствие косолапого в отеле не является чрезвычайной ситуацией, и чтобы по пустякам больше не звонили. Возникает вопрос: испугались или для румынских отелей в горах медведи - это действительно привычное дело.