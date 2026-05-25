На румынском горном курорте Пояна-Брашов медведь проник в гостиницу
Автор:Редакция news.by
Это не ЧП, не звоните нам больше. На румынском горном курорте Пояна-Брашов медведь проник в гостиницу, а полиция отказалась выехать на место. Об этом сообщает местный портал и публикует кадры с камер наблюдения. Сотрудник отеля позвонил по номеру 112, а ему сказали, что присутствие косолапого в отеле не является чрезвычайной ситуацией, и чтобы по пустякам больше не звонили. Возникает вопрос: испугались или для румынских отелей в горах медведи - это действительно привычное дело.
По данным, которые приводят местные СМИ, за 9 лет после запрета на охоту медведи напали на 264 человека, 20 из них погибли.