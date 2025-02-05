На станции Жодино-Южное пенсионерка попала под поезд

На станции Жодино-Южное под поезд попала пенсионерка. Сообщение об инциденте поступило спасателям утром 5 февраля. Грузовой состав ехал в сторону Орши.

По предварительным данным, 64-летняя женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Она выжила, но получила травмы. Степень их тяжести не уточняется. Сотрудники МЧС оперативно вытащили пострадавшую из-под локомотива и передали ее медикам для госпитализации.