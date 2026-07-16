На территории Канады бушуют 843 лесных пожара

Ситуация с лесными пожарами в Канаде окончательно вышла из-под контроля властей и обрела небывалый масштаб. Небо над Торонто окрасилось в тревожно-розовый цвет - так дает о себе знать зарево близких огненных фронтов.

Минздрав Канады предупреждает, что воздух в городе в буквальном смысле опасен - дышать им все равно что предаваться пассивному курению. Но в Торонто хоть нет прямой и непосредственной угрозы жизни людей в отличие, например, от северных областей провинции Онтарио.

Огненный фронт накануне окружил в Онтарио одну из железных дорог. Буквально за считаные минуты до того, как поезда должно было охватить пламя, они успели дать задний ход.

Всего, по данным правительства, на территории страны бушуют 843 лесных пожара. Жаркая погода и сильный ветер делают борьбу с ними заведомо безуспешной.

Премьер Канады объявил о мобилизации всех ресурсов противопожарных служб для борьбы со стихийным бедствием.