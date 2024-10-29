На Витебщине с погоней задержали фуру, которая незаконно везла в Россию 20 т груш

Витебские таможенники пресекли попытку незаконно вывезти из Беларуси в Россию 20 т груш без сопроводительных документов, подтверждающих безопасность продукции.

Витебские таможенники хотели остановить большегруз для проверки, но водитель автопоезда ускорился и попытался скрыться в 10 км от белорусско-российской границы, завязалась погоня.

Остановить автомобиль удалось только после применения спецсредств. Но и после проколотых шин дальнобойщик не сдавался и попытался сбежать.