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На Витебщине с погоней задержали фуру, которая незаконно везла в Россию 20 т груш
Витебские таможенники пресекли попытку незаконно вывезти из Беларуси в Россию 20 т груш без сопроводительных документов, подтверждающих безопасность продукции.
Витебские таможенники хотели остановить большегруз для проверки, но водитель автопоезда ускорился и попытался скрыться в 10 км от белорусско-российской границы, завязалась погоня.
Остановить автомобиль удалось только после применения спецсредств. Но и после проколотых шин дальнобойщик не сдавался и попытался сбежать.
На водителя составлено 6 протоколов. Он оштрафован на 85 тыс. рублей: за незаконную транспортировку и неповиновение должностным лицам, превышение весовых норм транспортировки товара, нарушение правил дорожного движения, создание аварийной обстановки и оставление места ДТП.
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