На юге Китая произошел мощный взрыв - погибли 7 человек

Мощный взрыв прогремел на юге Китая в в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Погибли 7 человек, 17 - получили ранения.

На месте происшествия срочно проводятся спасательные операции. Сразу после инцидента было начато расследование для установления причин трагедии. Неисправность газопровода власти исключили.