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На юге Китая произошел мощный взрыв - погибли 7 человек
Автор:Редакция news.by
Мощный взрыв прогремел на юге Китая в в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Погибли 7 человек, 17 - получили ранения.
На месте происшествия срочно проводятся спасательные операции. Сразу после инцидента было начато расследование для установления причин трагедии. Неисправность газопровода власти исключили.
Есть предположение, что взрыв мог стать последствием землетрясения, которое произошло в середине мая. Эпицентр залегал недалеко от места ЧП.