На юго-западе Франции пожары уничтожили более 115 тыс. га лесов

Франция оценивает масштабы природной катастрофы. Пожары на юго-западе страны уничтожили более 115 тыс. га лесов, повреждены сотни зданий, пострадали почти 90 спасателей, эвакуировано более 220 тыс. человек. К тушению привлекли армию - около 1,5 тыс. солдат.

Однако пока взять ситуацию под контроль не удается. Под угрозой оказались военные и промышленные объекты в регионе Бордо.

По сообщению газеты Le Parisien, огонь вплотную приблизился к крупнейшим французским и европейским заводам. Власти заявили, что ситуация требует немедленных мер по обеспечению безопасности.