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На железнодорожном переезде станции Борисов случилась авария - пострадавших нет

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Фото пресс-центра БЖД

Некоторые пассажирские поезда на участке Орша - Минск задерживаются из-за ДТП на железнодорожном переезде. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-центр БЖД.

Отклонение от графика движения ориентировочно составит от 30 до 50 минут.

Авария случилась в 16.11 на регулируемом железнодорожном переезде станции Борисов. При исправно работающей световой и звуковой сигнализации произошло столкновение грузового поезда с грузовым автомобилем ДАФ. Для предотвращения столкновения машинист поезда применил экстренное торможение. В результате инцидента пострадавших нет. Причины столкновения устанавливаются.

"Белорусской железной дорогой принимаются оперативные меры по устранению последствий инцидента и доставке пассажиров до станций назначения. В очередной раз призываем водителей соблюдать правила дорожного движения и просим пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации", - отметили в пресс-центре.

аварияБорисов