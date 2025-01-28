На железнодорожном переезде станции Борисов случилась авария - пострадавших нет

Фото пресс-центра БЖД

Некоторые пассажирские поезда на участке Орша - Минск задерживаются из-за ДТП на железнодорожном переезде. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-центр БЖД.

Отклонение от графика движения ориентировочно составит от 30 до 50 минут.

Авария случилась в 16.11 на регулируемом железнодорожном переезде станции Борисов. При исправно работающей световой и звуковой сигнализации произошло столкновение грузового поезда с грузовым автомобилем ДАФ. Для предотвращения столкновения машинист поезда применил экстренное торможение. В результате инцидента пострадавших нет. Причины столкновения устанавливаются.