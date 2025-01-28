На железнодорожном переезде станции Борисов случилась авария - пострадавших нет

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Некоторые пассажирские поезда на участке Орша - Минск задерживаются из-за ДТП на железнодорожном переезде. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-центр БЖД.
Отклонение от графика движения ориентировочно составит от 30 до 50 минут.
Авария случилась в 16.11 на регулируемом железнодорожном переезде станции Борисов. При исправно работающей световой и звуковой сигнализации произошло столкновение грузового поезда с грузовым автомобилем ДАФ. Для предотвращения столкновения машинист поезда применил экстренное торможение. В результате инцидента пострадавших нет. Причины столкновения устанавливаются.
"Белорусской железной дорогой принимаются оперативные меры по устранению последствий инцидента и доставке пассажиров до станций назначения. В очередной раз призываем водителей соблюдать правила дорожного движения и просим пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации", - отметили в пресс-центре.