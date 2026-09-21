Не удалось занять: могилевчанка тайком взяла чужие 4,5 тыс. рублей

В Могилеве женщина стала фигуранткой уголовного дела после того, как забрала сбережения знакомого, который раньше отказал ей в долге.

В Октябрьский РОВД Могилева обратился местный житель и сообщил о пропаже более 4,5 тыс. белорусских рублей. Сыщики установили, что деньги похитила 46-летняя знакомая заявителя. Накануне она просила у мужчины заем, но получила отказ. Зная, где он хранит сбережения, женщина незаметно забрала их и тратила на продукты и одежду.

Как сообщил заместитель начальника ОУР Октябрьского РОВД Могилева Иван Хальпуков, причиненный ущерб сейчас возмещен в полном объеме. В отношении фигурантки следователи возбудили уголовное дело.