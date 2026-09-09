Нелегальных мигрантов в Сеуте обвинили в жестоком обращении с животными

Нелегальных мигрантов в испанской Сеуте обвинили в массовом жестоком обращении с животными, сообщает телеканал Fox News.

Зоозащитники расследуют гибель забитого палками детеныша дельфина, случаи убийства гусей и расчленения уличных кошек. Местные жители пытаются своими силами защитить животных. Обстановка в городе крайне накалена.

После волны драк и мародерства на улицах дежурят военные. Солдаты взяли под охрану школы, колледжи и супермаркеты, возле которых мигранты организовали рынки сбыта награбленного.