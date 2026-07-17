Нетрезвого водителя с 4 детьми в салоне задержали в Гомельской области

Водителя почти с 3 промилле алкоголя в организме и 4 детьми в салоне задержали в Гомельской области. О том, что на дороге пьяный за рулем, сообщили в ГАИ очевидцы.

Сотрудники ДПС отправились на поиски нарушителя. Мужчина также решил проигнорировать требование инспекторов об остановке. Заехав в тупик и не имея возможности уехать, мужчина успел высадить детей из машины. За рулем оказался 42-летний житель Гомельского района. Алкотестер показал 2,8 промилле алкоголя.