Обман без границ: мошенники использовали 19-летнюю минчанку в циничных целях

Изощренность аферистов не знает границ: заставить девушку раздеться на камеру, а после - забрать деньги у 8-летнего ребенка. История, которая произошла с минчанкой. Начало схемы классическое: позвонили под предлогом доставки цветов, выманили СМС-код, следом - звонок от лжеправоохранителя, обвинения в соучастии в терроризме. Чтобы исправиться, нужно сотрудничать. Испуганная девушка в легенду поверила и согласилась выполнять указания.

Александр Лапко, старший оперуполномоченный ОУР Московского РУВД Минска:

"Сначала ее заставили задекларировать сбережения: девушка сфотографировала свои 100 рублей и составила 2 заявления: якобы для Национального банка и о запрете обработки личных данных. У минчанки требовали все время быть на связи и запретили отключать телефон даже ночью. Позже девушке велели купить в рассрочку iPhone последней модели. В магазине она указала мамин номер телефона для связи, а когда той пришла СМС об оформлении кредита, минчанка соврала, что это ошибка, и убедила ее не предпринимать действий. Отменив это задание, куратор дал девушке новое: от нее потребовали видеодоказательство "добровольного сотрудничества": нужно было раздеться перед камерой, чтобы показать отсутствие синяков. После этого она оформила две новые сим-карты и забрала под чужим балконом сверток с деньгами, после чего передала его следующему курьеру".

Александр Лапко, старший оперуполномоченный ОУР Московского РУВД Минска news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7b9505d-cd30-485e-9789-15a29815cda3/conversions/6545a5c5-429e-4832-ad62-e2737dc9f680-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7b9505d-cd30-485e-9789-15a29815cda3/conversions/6545a5c5-429e-4832-ad62-e2737dc9f680-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7b9505d-cd30-485e-9789-15a29815cda3/conversions/6545a5c5-429e-4832-ad62-e2737dc9f680-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7b9505d-cd30-485e-9789-15a29815cda3/conversions/6545a5c5-429e-4832-ad62-e2737dc9f680-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Второй раз просили, чтобы я забрала деньги опять же по адресу. Я приехала туда, там был 8-летний мальчик. Я спросила у него, почему идет только один мальчик. Мне сказали, что родители у него не ходячие, поэтому пришел он. Деньги я забрала у него тоже по кодовому слову. Потом мне сказали ехать в банк и эти деньги закинуть к себе на счет, на карточку, для того чтобы перевести потом через ЕРИП", - рассказала пострадавшая.

Однако отправить деньги мошенникам у девушки не получилось: банкомат зажевал 7 тыс. рублей. В это время родители школьника обратились в милицию. Пособницу мошенников задержали.