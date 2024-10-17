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Огонь уничтожил фуру, незатушенный окурок отнял жизнь у пенсионера - обзор ЧП
Светлогорск
Жительница Светлогорска едва не попала в огненную ловушку вместе со своим 4-летним ребенком сегодня утром, пока они дома спали. Их разбудила пожарная сигнализация. Пожар случился в общежитии на улице Ленина, сообщили в МЧС.
"Почувствовала жар и все. И я бегом за ребенка. Ребенок: мама, мы горим что ли? И я его бегом, что под руки попало - куртку, шапку, кроссовки, штаны, одела. Сама уже как есть, так есть, документы схватила с собой, собаку - и все, мы выскочили", - рассказала погорелица.
Приезда пожарных расчетов мама с сыном ждали на улице. Они не пострадали, но в квартире требуется ремонт.
По предварительной версии спасателей, огонь разыгрался из-за короткого замыкания.
Бобруйск
В общежитии на улице Ленина в Бобруйске на 4 этаже загорелась кладовка. Прибывшие бойцы МЧС нашли там одного из жильцов. 51-летнего мужчину вывели на свежий воздух и передали медикам, а после госпитализировали: пострадавший надышался едким дымом. Не исключено, что мужчина в помещении был с сигаретой, спасатели рассматривают версию - неосторожное курение. Кстати, сигнал о ЧП поступил тоже благодаря пожарной сигнализации и системе "Молния".
Гродно
Брошенный незатушенный окурок отнял жизнь у пенсионера в Гродно. Это тоже пока лишь предварительная версия МЧС. Точную причину трагедии, которая случилась накануне, выясняют следователи. По информации портала 112.бай, о пожаре сообщила соседка.
Хозяина позже вытащили спасатели. До приезда скорой помощи они попытались реанимировать 69-летнего мужчину, но тщетно - медикам оставалось констатировать смерть пенсионера.
Ошмянский р-н
Огонь уничтожил фуру в агрогородке Каменный Лог Ошмянского района. Где был водитель, не уточняется. Возгорание началось, предварительно, из-за короткого замыкания электропроводки.
Лида
Автопожар произошел на бульваре Гедимина в Лиде. Во дворе жилого дома горел легковой Renault. Бойцы МЧС быстро справились с возгоранием. Огонь повредил моторный отсек и капот. Причину установят эксперты, но вероятнее всего, в этом случае - это тоже короткое замыкание под капотом.
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