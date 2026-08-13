"Он заслужил смертную казнь": как спустя почти 30 лет поймали серийного маньяка, убившего 9 девушек

Краткий пересказ от ИИ

Жестокие убийства девочек и девушек в трех областях - Могилевской, Витебской и Минской - с 1996 по 1999 годы стали самой продолжительной кровавой серией преступлений в истории современной Беларуси. Хрупкие, они не могли оказать сопротивления, чем преступник и пользовался. Своих жертв маньяк выслеживал у многоэтажек, где не было свидетелей. Как правило, это было днем, когда школьницы как раз возвращались с уроков.

Давать шокирующие признательные показания в совершении серии жестоких убийств девочек и девушек 53-летний житель Могилева начал далеко не сразу. Свою вину изначально полностью отрицал, только когда правоохранители предоставили имеющиеся у них доказательства, он стал сознаваться. Но признал лишь те эпизоды, которые уже были установлены. Остальные тайны своего страшного прошлого не открыл.

Play Специальный репортаж | Кровавая серия 90-х: как поймали могилевского маньяка В конце 90-х в Могилевской, Витебской и Минской области происходила самая продолжительная серия жестоких убийств девочек и девушек в истории современной Беларуси. 53-летний житель Могилева насиловал и убивал жертв в подъездах, лифтах и на крышах, а потом десятилетиями жил тихой жизнью лифтера. Только современные ДНК-экспертизы и проверка почти 100 тысяч человек позволили установить его личность и задержать. Специальный репортаж о том, как правоохранители почти 30 лет искали маньяка и почему он однажды остановился.

По версии обвинения, он насиловал беззащитных жертв - им было от 12 до 20 лет - в подъездах, лифтах, на лестничных площадках и крышах. А если встречал сопротивление, перекрывал кислород или убивал ножом.

"Если бы они не кричали, их бы не душили, конечно же. Но они начинали кричать", - говорил маньяк.

Александр Копишев, начальник Главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Беларуси:

"Все города, которые являлись местами совершения преступления, были привязаны к крупным железнодорожным узлам. Орша, Жодино, Борисов, Витебск, Могилев. Поэтому рассматривались разные версии: железнодорожники, люди, которые обслуживают подъезды, лифты, люди, которые были прикомандированы или работали в этих городах и имели возможность совершать эти преступления. Поэтому категория была очень широкая".

Серия кровавых зверств маньяка началась в 1996 году в Могилеве, откуда фигурант родом, тогда он был молодым парнем. О тихом ужасе, что происходил в те годы, жильцы могилевских многоэтажек помнят до сих пор.

quote Когда пошли эти убийства девочек, конечно, родители все встречали своих детей со школы, боялись вечером выводить. Александр Борисов, старший оперуполномоченный по особо важным делам УУР КМ УВД Могилевской области (1993-2001 гг.)

Одно из безжизненных телах девочек нашли в доме на ул. Мовчанского в июне 1998 года. О том, как шли по следам зверя, рассказали ныне ветераны могилевской милиции, тогда опытные оперативники УгРо.

Жертву в этом доме маньяк поджидал после того, как она ненадолго отлучилась из дома.

Он следом за ней зашел в подъезд, затем в лифт, он за ней. Они доехали до 7-го этажа, потом поднимались наверх, на девятый этаж и выше, к выходу на крышу. "Здесь он ее душил. И по лестнице, которая сейчас закрыта он закинул ее на крышу. У него была отвертка. Он нанес несколько ударов в уже неживое тело. До этого она уже была задушена", - рассказал Александр Борисов.

Труп школьницы через пару часов обнаружил сосед, который по стечению обстоятельств вышел на крышу проверить антенну.

Соседка семьи, потерявшей дочь:

"У меня сын был в 11 классе, это было очень страшно. Это была такая дикая ситуация, что мы все ходили, как будто потеряли своего ребенка. Отец этой девочки ходил на работу и с работы вместе с моим мужем. Татьяна Михайловна и Владимир ходили страшные, учернелые, было просто страшно с ними встречаться. Потому что не знали, что сказать и как им помочь. И это продолжалось много-много лет. Она много писала, добивалась, чтобы нашли преступника, чтобы он понес наказание. А сейчас его ни в коем случае нельзя помиловать и оставлять в живых. Он заслужил смертную казнь. Об этом говорят все, и все такого мнения".

Другой дом, где произошло убийство, находится практически в центре города на бульваре Непокоренных. Здесь была первая из жертв, что сегодня известны правоохранителям.

В то время, как все жильцы готовились встречать Новый год, 30 декабря 1996 года, здесь, в укромном месте на техническом этаже под крышей дома, было найдено тело убитой девочки. Это была дочь хозяев одной из квартир подъезда.

"Она шла со школы. А он ее тут поджидал. Беспокоились, что долго нет. А потом на весь подъезд раздался такой сумасшедший крик матери. 30 декабря вечером девочку обнаружили тут", - рассказала одна из жильцов дома.

Это сейчас камеры видеонаблюдения едва ли ни на каждом шагу и есть все необходимые инструменты для поимки преступников, как это сейчас в милиции емко и лаконично называют оперативно-розыскные мероприятия. Даже обычный сотовый телефон массово начал появляться только после 2000-х. А тогда, в 1990-е, обо всем этом можно было только мечтать.

В этих условиях сыщикам приходилось искать маньяка-серийника. Отрабатывали десятки версий и тысячи лиц. Однако после каждого нового преступления маньяк словно растворялся.

quote Мы тогда еще не знали, что такое генотипоскопия, что такое современная экспертиза, как получать образцы. И очень мало было свидетелей. Работа продолжалась, но не хватало, наверное, у нас еще той техники, тех доказательств, которыми сейчас обладает наша милиция, эксперты и следователи. Евгений Коваленок, замначальника управления уголовного розыска криминальной милиции УВД Могилевской области (1995-2002 гг.)

Через несколько месяцев после первого убийства с изнасилованием схожее по характеру преступление было совершено в Шклове, что в Могилевском регионе. Вскоре был задержан подозреваемый, ранее судимый житель областного центра. Он жил аккурат недалеко от дома первой жертвы в Могилеве. Причастность мужчины к преступлению в Шклове удалось доказать. В этом помогли эксперты из Германии.

Александр Борисов:

"На потерпевшей имелись биологические следы этого преступника. Когда изъяли эти следы, исследовали, что они пригодны для идентификации, и отправили в сравнительное исследование в Германию, чтобы качественно провести эту экспертизу. Когда уже пришла экспертиза, выяснилось, что следы преступника совпадают с вероятностью 1 к 5 млрд".

Сыщики были практически уверены, что это и есть тот самый кровавый монстр, которого они ищут, но чудовищные расправы над девочками продолжились. Изначально поиски преступника проводились по каждому из убийств в отдельности. Позже поняли место, время, способ совершения преступлений: практически все жертвы были изнасилованы и задушены.

Появившиеся приметы нападавшего, показания свидетелей, очевидцев и результататы экспертиз - все это сложились, и уже стало очевидным, что в стране орудует серийный маньяк.

Несмотря на то, что убийства девочек в 1999-м прекратились, поиски монстра продолжались еще почти 30 лет. Проверяли каждую возможную зацепку. Но каждый раз, когда, кажется, уже были близки к разгадке, версия не подтверждалась.

"По анализу мы установили одного похожего подозреваемого. С учетом того, что он ранее был судим, начали его проверять более детально. Когда уже хотели его задерживать, оказалось, что он трагически погиб и захоронен. А как же взять биологические образцы у него? У нас уже был генотип, можно было по генотипу что-то определять. Было принято решение об эксгумации. Для образца взяли его берцовую и лучевую кость, отправили на исследование. Когда исследовали все, оказалось, что это не он был", - обозначил Александр Борисов.

В конце 2023 года на заседании межведомственной рабочей группы милиционеры, следователи и эксперты определили наиболее перспективные направления для установления личности преступника. В 2024-м в каждой области страны создали рабочие группы из числа опытных сыщиков и участковых. В поле зрения оказались более 40 тыс. мужчин, подходящих по возрасту и приметам. Всего, начиная с 1990-х, проверку на причастность к совершению преступлений прошли около 100 тыс. человек со всей страны.

Александр Агафонов, начальник УСК по Гродненской области (на момент окончания расследования начальник ГСУ СК):

"Следователями был проведен системный анализ и сопоставление значительного массива материалов уголовных дел конца 1990-х - начала 2000-х годов. Предметом детальной оценки стали протоколы первоначальных осмотров мест происшествий, заключения проведенных судебных экспертиз, изъятые вещественные доказательства".

Установить и подтвердить личность преступника помогли современные экспертные возможности. "В 2024 году нам удалось установить смешанный генетический профиль на одежде потерпевших лиц. В этом следе находится биологический материал, который принадлежит одному и тому же мужчине. Была активизирована работа совместно с Министерством внутренних дел по постановке определенной категории лиц на учет данных ДНК, в которую в том числе попал и наш преступник", - отметила замначальника управления судебно-биологических экспертиз ГКСЗ Беларуси Татьяна Дубинич-Федорова.

За много лет своей семьей мужчина так и не обзавелся. Жил один и вел тихую скромную жизнь, до последнего веря, что о его зверствах никто не узнает. Душегуба задержали в центре Могилева в апреле прошлого года. Для "лифтера" это стало полной неожиданностью.

Новость о том, что самый жестокий маньяк современной Беларуси пойман, громко прозвучала в октябре 2025 года. Об этом заявили на совместной пресс-конференции МВД и СК.

Обнародованная о маньяке информация побудила еще нескольких женщин рассказать милиции об их встрече с обвиняемым. Около двух десятков заявлений были проверены. Правоохранителям понадобилось еще более полугода для точного установления всех фактов и деталей совершенных зверств и закрепления доказательной базы.

Не исключено, что некоторые моменты, учитывая характер преступлений, остались лишь на страницах материалов уголовного дела вне публичной огласки. Многие признания обвиняемого охолодили кровь, как, например, то, что он насиловал девушку, когда та уже не дышала.

Согласно заключению судебной психиатрической экспертизы, обвиняемый, несмотря на выявленные у него отклонения, вменяем и может предстать перед судом. Это произойдет в ближайшее время.

Фигуранту вменяют убийство девятерых девушек и покушение еще на двоих. Выжившие спустя годы опознали обвиняемого. Еще пять его нападений квалифицированы как хулиганство.

Сможет ли на суде мужчина посмотреть в глаза своих жертв, которые однажды вырвались из его рук, родственникам тех, чьи жизни он отнял, если те явятся на процесс? Готов ли он будет в своих зверствах раскаяться? И почему он однажды все же остановился в своем кровавом деле? Об этом можно узнать совсем скоро.