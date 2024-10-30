Операция по спасению тонущего человека, огнем поврежден автомобиль, гараж и дом - обзор ЧП

Червенский р-н

Операция спасения развернулась ночью в Червенском районе. На линию 101 сообщили, что на реке Волма тонет человек. Когда бойцы МЧС прибыли на место, визуально никого не было видно, однако со стороны водоема доносились крики о помощи. Спасатели обследовали акваторию на лодке и на расстоянии 100 метров от берега обнаружили пенсионера. Его вытащили из воды и доставили на сушу. Мужчину увезли в больницу с диагнозом "переохлаждение". Каким образом он оказался ночью в реке, не уточняется.

Витебский р-н

В Витебском районе за содействием к спасателем обратились медики. Необходимо было помочь спустить пострадавшего, который получил травму, с крыши производственного здания. Высота была примерно 9 метров. Для выполнения спецоперации бойцы МЧС использовали альпинистское снаряжение и спустили мужчину на землю. Его увезли в больницу.

Ушачский р-н

Дом, гараж и машину охватил огонь в Ушачском районе. Владелец пытался потушить Volkswagen сам, но не получилось. Кроме того, он получил серьезные ожоги примерно 30 процентов тела. Теперь мужчине предстоит длительное лечение. Что касается пожара, его ликвидировали бойцы МЧС. В результате ЧП поврежден автомобиль, гараж и жилое строение.

Кировский р-н

Дом и сарай уничтожены, баня - частично. Таковы итоги разгула огненной стихии в Кировском районе. По информации МЧС, в строении с разрешения хозяина жил его знакомый. Мужчина протопил печь и отлучился за покупками, а по возвращении все было в объятиях пламени. В этой истории только один положительный момент, что обошлось без пострадавших.

Аргентина

В Аргентине средь бела дня рухнуло 10-этажное здание. Сообщается, что погиб один человек, но жертв может быть больше, ведь пропавшими без вести числится еще десяток. Спасатели продолжают разбирать завалы. Известно, что высотка и так была разрушена на 80 процентов, несмотря на сей факт, в ней работал отель. Также в момент ЧП в гостинице вели работы по установке лифта. К слову, незаконно.

Эквадор