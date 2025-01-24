Опыт общения с киберпреступниками стоил минчанину 130 тыс. рублей. Подробности истории обмана

Аферисты в своих уловках выходят на новый уровень - отправляют жертв "задекларировать сбережения" в другую страну. Все потому, что в Беларуси подозрительные транзакции правоохранители сразу блокируют и не дают накоплениям белорусов уйти на счета преступников заграницу.

Усовершенствованную схему мошенники отработали на 36-летнем мужчине из Минска. Опыт общения с киберпреступниками стоил ему 130 тыс. рублей.

По данным МВД, история обмана начиналась классически: по телефону потерпевшему сообщили, что якобы на него оформили несколько кредитов. Чтобы их аннулировать, минчанину предложили записать видео с отказом от всех банковских операций. Рассказывать кому-либо о произошедшем запретили.

Ирина Ванюк, начальник ОПК Фрунзенского РУВД г. Минска:

"Далее последовала история о предстоящем обыске и необходимости задекларировать сбережения. Для этого потерпевшему сказали отправиться в соседнюю страну, обосновав тем, что в Беларуси для него заблокированы все транзакции. По возвращении домой жертву убедили увеличить кредитную нагрузку и взять заем якобы для того, чтобы мнимые мошенники не смогли оформить на мужчину новые кредиты. Часть из этих средств он перевел на "безопасный" счет добровольно, а когда деньги с карты начали списываться без его участия, понял, что стал жертвой обмана".