Орловский: За 8 месяцев через границу пытались провезти более 2,5 тыс. частей оружия и боеприпасов

Председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский в проекте "Разговор у Президента" рассказал о том, как структура противостоит вызовам и угрозам национальной безопасности Беларуси.

Собеседник предложил разделить правоохранительную деятельность таможенных органов на два условных направления. Первое - экономическая безопасность. Здесь нарушения таможенного законодательства (неуплата платежей, занижение платежей) становятся ухищренными. Но и ГТК старается не отстать и совершенствует свои технологии.

За восемь месяцев 2026 года таможенный комитет пресек ввоз в Беларусь товаров с нарушением законодательства на 220 млн белорусских рублей.

Второе - безопасность граждан. "На нее особо обращал внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко. И в моем докладе, который я сделал главе государства 21 сентября 2026 года, была подчеркнута важность, чтобы у нас в стране не пострадал ни один белорус. И на это направлен весь комплекс возможностей. Это аналитика. Сейчас машина из грузопотока не просто направляется на контроль, досмотр, сканирование, а работают целые программные продукты и аналитики, которые выделяют особо рискованные машины, грузы для отправки их на такой контроль. Это дает результат. Кроме того, правоохранительный блок Беларуси использует все возможности оперативно-разыскной деятельности, которая направлена на пресечение ввоза в страну запрещенных веществ", - поделился гость проекта.

Факт К слову, за восемь месяцев таможнями было выявлено при ввозе в Беларусь более 2 т наркотиков и психотропов. Одна часть из них - транзитные наркотики. Другая - запрещенные вещества, предназначавшиеся для граждан Республики Беларусь.

В 2026 году уже выявили несколько случаев попыток ввоза белорусами за небольшое вознаграждение с целью передачи знакомым или чужим людям наркотиков, замаскированных в бытовую технику или личные вещи. "В пяти случаях находились по 2-3 кг наркотиков. Естественно, человека используют втемную, но все равно он оказывается вовлеченным в этот процесс, поэтому для него наступают соответствующие последствия", - заявил председатель ГТК.

Владимир Орловский обратил внимание, что ни в коем случае нельзя брать вещи для передачи через границу иным гражданам. Кроме того, по его словам, за те же восемь месяцев через границу пытались провезти более 2,5 тыс. частей оружия и боеприпасов.

Фото: magnific.com