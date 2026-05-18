В Египте начали зачистку акваторий курортов Хургады и Шарм-эш-Шейха из-за наплыва акул

Власти Египта начали зачистку акваторий популярных курортов Хургады и Шарм-эш-Шейха из-за аномального наплыва морских хищников.

К мелководью акул привели естественные миграционные процессы. Каир незамедлительно перевел туриндустрию на усиленный режим работы. Теперь каждый отель обязан содержать сертифицированных спасателей, а вдоль пляжей развернуто круглосуточное патрулирование скоростных лодок.

Накануне в районе Эль-Кусейр была проведена образцовая операция по ликвидации двухметровой акулы, которая отказывалась покидать прибрежную зону.

