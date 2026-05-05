Парень угрожал дачнику пистолетом, как позже оказалось, страйкбольным
Автор:Редакция news.by
Угрожал пистолетом, как позже оказалось, страйкбольным. В милицию поступил сигнал: некий парень угрожал пистолетом, похожим на Макарова, а после скрылся. О происшествии сообщил дачник. Он рассказал, что вечером во дворе жилого дома молодой человек, предварительно, нетрезвый, направил оружие в его сторону, после чего скрылся. Информацию подтвердил сосед, очевидец инцидента.
На место выехали милиционеры. Они выяснили, что угрожал мужчине 19 летний минчанин, который приехал на дачу к родителям. Парня задержали спустя несколько часов. При досмотре у него обнаружили страйкбольный пистолет, который внешне действительно похож на боевое оружие.
Фото pexels