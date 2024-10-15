Партию кошельков для криптовалюты нашли в тайниках у водителя микроавтобуса на ПП "Брест"

Партию кошельков для криптовалюты спрятал в тайниках своего автомобиля. Ввести в заблуждение брестских таможенников не получилось. 95 кошельков на 44 тыс. рублей водитель микроавтобуса Ford вез из Польши через пункт пропуска "Брест". Границу переходил по зеленому коридору, якобы не имея при себе товаров, подлежащих декларированию. Правда, транспорт досмотрели с пристрастием. И как результат - техника в потолочном пространстве, боковых стенках, дверной карте салона автомобиля.

Мужчина попытался объяснить, что данный товар его якобы попросили перевезти через границу незнакомые люди в Польше, а спрятал он его, чтобы у таможенников не возникало лишних вопросов. Но вопросов стало еще больше. Криптокошельки и машина изъяты до суда. Решением по административному процессу может быть штраф на сумму 1200 рублей и конфискация товара и автомобиля.