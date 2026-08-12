Пассажирское судно перевернулось в Зимбабве: погибли 44 человека

Растет число жертв водной катастрофы в Зимбабве. По уточненным данным, при крушении парома на озере Кариба погибли 44 человека, в том числе - дети.

Поиски осложняются тем, что точное число находившихся на пароме людей неизвестно. Вместо разрешенных 90 человек перевозили более 140 взрослых и неустановленное число детей, которых пускали без билетов.

Известно, что спасателям при поддержке военных водолазов удалось вытащить из воды около 80 выживших. Поисковая операция продолжается.

Фото ZBC News