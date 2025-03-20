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Пингвин в коробке стал причиной крушения вертолета в ЮАР - птица не пострадала
Несоблюдение правил безопасности при транспортировке пингвина стало причиной падения вертолета в Южно-Африканской Республике. Коробка с животным случайно задела рычаг управления, что привело к крушению машины. Об этом говорится в отчете Управления гражданской авиации ЮАР, пишет ТАСС.
Инцидент произошел еще 19 января, тогда на острове Бёрд в Восточной Капской провинции разбился легкий вертолет Robinson R44.
Одним из трех пассажиров был неназванный эксперт, который планировал провести наблюдения окрестностей с воздуха. Вертолет приземлился на остров Бёрд, где обитают пингвины, одного из них эксперт попросил забрать с собой. Птицу поместили в картонную коробку, которую держал у себя на коленях один из пассажиров, сидевший на переднем месте рядом с пилотом.
Вскоре после взлета, на высоте примерно 15 м, коробка с пингвином соскользнула с коленей пассажира вправо и сдвинула ручку управления вертолетом. В результате машина резко накренилась, пилот не успел исправить ситуацию - лопасти задели землю и вертолет рухнул, получив серьезные повреждения. "Никто на борту не получил травм, пингвин также не пострадал", - говорится в отчете о расследовании инцидента.
Следователи пришли к выводу, что пилот нарушил правила безопасности: не убедился перед взлетом, что все предметы на борту надежно закреплены, не уведомил оператора и не внес в бортовой журнал информацию о транспортировке груза. В отчете не уточняется, с какой целью пингвин был взят на борт и грозит ли пилоту какое-либо наказание.