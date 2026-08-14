Под кодовым словом "мимоза" одна пенсионерка из Минска отдала другой все сбережения

Мошенники уговорили 71-летнюю женщину стать их курьером. Под кодовым словом "мимоза" она забрала у 88-летней минчанки около 15 тыс. рублей в разной валюте.

Обеим жертвам позвонили и под видом сотрудников "Энергосбыта" вошли в доверие. Далее на связь вышел лже-милиционер и, запугивая жертву, заставил задекларировать сбережения.

Артем Конопацкий, замначальника отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска:

"На мобильный телефон позвонил лже-правоохранитель, который сообщил, что ранее пенсионерка общалась с мошенниками и от ее имени осуществляются незаконные финансовые операции. Чтобы избежать уголовной ответственности, женщина согласилась сотрудничать. Она собрала свои сбережения и отдала деньги другой пенсионерке, которую считала курьером Национального банка. Оперативниками Фрунзенского РУВД был установлен курьер - 71-летняя пенсионерка, которая также стала жертвой мошенников, успела передать деньги дальше по цепочке".

В МВД напоминают, что сбережения в Беларуси никто не декларирует, а сотрудники банков не выезжают за наличными деньгами.