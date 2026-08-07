Под влиянием мошенников мужчина перевел за границу сбережения матери и продал авто

Многоэпизодную схему обмана отработали аферисты на пенсионере из Минска. Поддавшись влиянию, под давлением наказания за финансирование терроризма минчанин перевел мошенникам все сбережения семьи, продал свой люксовый автомобиль за 15 тыс. долларов (намного дешевле ее реальной стоимости) и оставил всю сумму в тайнике под мусорным контейнером.

Все это время пенсионер верил, что и деньги и машина будут возвращены. Но когда аферисты перестали выходить на связь, то рассказал о случившемся сыну, а тот обратился в милицию.

Артем Михневич, замначальника УУР ГУВД Мингорисполкома:

"Его отец получил звонок от незнакомца, который представился дознавателем и обвинил пенсионера в измене Родине. Якобы пожилой мужчина продиктовал код из СМС-сообщения и тем самым дал мошенникам доступ к его счетам. Те уже перевели деньги на спонсирование терроризма. Чтобы доказать свою невиновность, мужчина согласился выполнять инструкции незнакомца. Сначала он взял сбережения своей матери и через банк перевел их за границу. Он думал, что таким способом декларирует крупную сумму. Через несколько дней пенсионеру позвонили вновь и предложили "помочь следствию" в изобличении мошенников".

По данному факту проводится проверка. В милиции предупреждают: если кто-то по телефону требует задекларировать деньги или поучаствовать в операции, следует отказаться выполнять эти инструкции и о звонке сообщить на линию 102.