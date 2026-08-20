Подросток без прав на Citroen влетел в опору ЛЭП в Полоцком районе, есть раненые

В Полоцком районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием подростков. По предварительным данным, за рулем находился 16-летний юноша, который никогда не получал водительские права. В машине находились еще три подростка.

Ночью на 98-м километре автодороги "Полоцк - Витебск" юный водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся и врезался в опору ЛЭП. В результате аварии водитель оказался зажатым в салоне, а пассажиры получили травмы.

Все пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.