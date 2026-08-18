Подросток открыл стрельбу в школе на Филиппинах: есть погибшие

Стрельба в школе на Филиппинах. Семиклассник открыл огонь в учебном заведении города Замбоанга. Погибли 2 человека, включая самого стрелка. Еще двое получили ранения.

По данным местных властей, подросток был вооружен двумя пистолетами и вел прямую трансляцию нападения с нательной камеры. Сначала он выстрелил в сторону учителя, затем смертельно ранил другого ученика и после этого покончил с собой.

Обстоятельства нападения выясняются.