Погибла школьница, погоня за пьяным бесправником, загорелся Volkswagen - обзор ДТП

Лельчицы

В Лельчицах в ДТП погибла школьница, еще 2 человека в больнице. Авария произошла накануне. По предварительной информации, водитель Audi при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество Volkswagen. После столкновения пострадали пассажиры этой машины - две 15-летние девочки и 67-летняя женщина. Позже одна из школьниц скончалась.

Солигорск

Пьяный бесправник пытался скрыться от сотрудников ГАИ, инспекторам пришлось стрелять по колесам. Инцидент произошел сегодня ночью в Солигорске. Наряд ДПС заметил автомобиль Opel, который ночью ехал без включенных габаритов. На сигнал об остановке водитель не отреагировал и нажал на газ. При этом авто виляло из стороны в сторону, создавая опасность для других участников дорожного движения.

Прицельный огонь заставил автомобилиста сбросить скорость - он выехал за пределы дороги. 19-летний местный житель при задержании вел себя агрессивно. Его даже пришлось заковать в наручники. Медосвидетельствование показало 0,64 промилле алкоголя. Кроме того, водительского удостоверения парень никогда не получал. В отношении беглеца составлено 6 административных протоколов.

Минск

Догнал маршрутку и загорелся. В Минске из-за несоблюдения дистанции водитель Volkswagen угодил в ДТП. По предварительной информации, он не учел расстояние до микроавтобуса Mercedes и столкнулся с ним. После этого под капотом легковушки начался пожар, на месте работали спасатели. В ДТП никто не пострадал. Лишь авто потребуется ремонт.

Еще одно ДТП в столице: водитель Peugeot не удержал автомобиль на дороге и влетел в столб. Все произошло накануне вечером в Прилукском переулке. По какой причине водитель попал в аварию, не сообщается. Известно, что водителя доставили в больницу для обследования.

Полоцк

В Полоцке в ДТП пострадал пешеход. Авария произошла на ул. Петруся Бровки. Сообщается, что водитель Mitsubishi поворачивала налево и сбила мужчину на пешеходном переходе. Пострадавший с различными травмами госпитализирован.

Пуховичский р-н

И сразу 2 ДТП в Пуховичском районе. Еще 8 марта в Марьиной Горке 13-летний мальчишка на детском кроссовом мотоцикле не справился с управлением и упал на проезжую часть. Малолетний водитель с травмами угодил в больницу.