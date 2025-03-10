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Погибла школьница, погоня за пьяным бесправником, загорелся Volkswagen - обзор ДТП
Лельчицы
В Лельчицах в ДТП погибла школьница, еще 2 человека в больнице. Авария произошла накануне. По предварительной информации, водитель Audi при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество Volkswagen. После столкновения пострадали пассажиры этой машины - две 15-летние девочки и 67-летняя женщина. Позже одна из школьниц скончалась.
Солигорск
Пьяный бесправник пытался скрыться от сотрудников ГАИ, инспекторам пришлось стрелять по колесам. Инцидент произошел сегодня ночью в Солигорске. Наряд ДПС заметил автомобиль Opel, который ночью ехал без включенных габаритов. На сигнал об остановке водитель не отреагировал и нажал на газ. При этом авто виляло из стороны в сторону, создавая опасность для других участников дорожного движения.
Прицельный огонь заставил автомобилиста сбросить скорость - он выехал за пределы дороги. 19-летний местный житель при задержании вел себя агрессивно. Его даже пришлось заковать в наручники. Медосвидетельствование показало 0,64 промилле алкоголя. Кроме того, водительского удостоверения парень никогда не получал. В отношении беглеца составлено 6 административных протоколов.
Минск
Догнал маршрутку и загорелся. В Минске из-за несоблюдения дистанции водитель Volkswagen угодил в ДТП. По предварительной информации, он не учел расстояние до микроавтобуса Mercedes и столкнулся с ним. После этого под капотом легковушки начался пожар, на месте работали спасатели. В ДТП никто не пострадал. Лишь авто потребуется ремонт.
Еще одно ДТП в столице: водитель Peugeot не удержал автомобиль на дороге и влетел в столб. Все произошло накануне вечером в Прилукском переулке. По какой причине водитель попал в аварию, не сообщается. Известно, что водителя доставили в больницу для обследования.
Полоцк
В Полоцке в ДТП пострадал пешеход. Авария произошла на ул. Петруся Бровки. Сообщается, что водитель Mitsubishi поворачивала налево и сбила мужчину на пешеходном переходе. Пострадавший с различными травмами госпитализирован.
Пуховичский р-н
И сразу 2 ДТП в Пуховичском районе. Еще 8 марта в Марьиной Горке 13-летний мальчишка на детском кроссовом мотоцикле не справился с управлением и упал на проезжую часть. Малолетний водитель с травмами угодил в больницу.
А на следующий день на пересечении дорог столкнулись автомобиль Volkswagen и мотоциклист. Предварительно виновник аварии - автомобилист, который не пропустил байкера. Тот ехал без шлема, кроме того, у мотоциклиста не было прав. От полученных травм он скончался на месте аварии.