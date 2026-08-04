Пожар на границе Нидерландов и ФРГ уже охватил около 100 га

На границе Нидерландов и Германии вышел из-под контроля крупный лесной пожар, охвативший уже около 100 га. Тушение огня серьезно осложняется порывистым ветром, который постоянно меняет направление и раздувает новые очаги.

В ликвидации ЧС задействованы около 300 спасателей. Приоритетной задачей стало не допустить распространения пламени на расположенное рядом железнодорожное полотно, движение по которому уже приостановлено. Из опасной зоны был экстренно эвакуирован местный кемпинг.