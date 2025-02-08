Пожары в Аргентине уничтожили более 3 тыс. га леса. В стране объявлено ЧП

Крупные лесные пожары охватили юг Аргентины, только в провинции Рио-Негро уничтожено более 3 тыс. га леса. Ситуация усугубляется сильным ветром порывами до 80 км/ч, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МИР 24.

Власти страны оборудовали региональный спортивный центр для приема людей, которые в настоящее время самостоятельно эвакуируются из пожароопасных районов.