Пожилая жительница Минска отдала мошенникам почти 150 тыс. долларов

Пожилой минчанке позвонили аферисты и сказали "спасти" сбережения. Таким образом жительница Минска передала мошенникам около 150 тыс. долларов. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет Беларуси.

Жертвой мошенников стала 67-летняя жительница Центрального района Минска. Минчанка рассказала правоохранителям, что под влиянием обмана передала неизвестной женщине, которая представилась курьером Национального банка, более 14 тыс. евро и почти 150 тыс. долларов.

Следователи выяснили, что накануне пенсионерке на городской и мобильный телефоны позвонили неизвестные и представились сотрудниками "Белтелекома", Следственного комитета и Национального банка. Разговор начался с предложения продлить договор оказания услуг связи, и пенсионерка сообщила свои идентификационные данные. Позже собеседники заявили, что в отношении минчанки проводится проверка и стали запугивать женщину обысками.

Потерпевшую убедили передать сбережения курьеру "финансового учреждения". Обескураженная и напуганная женщина поверила лжеспециалистам и передала приехавшей неизвестной все имеющиеся наличные. Только по прошествии суток она поняла, что стала жертвой обмана.

Правоохранители оперативно установили посыльную. Ей оказалась 59-летняя минчанка. Выяснилось, что подозреваемую также ввели в заблуждение аферисты. Под предлогом декларирования она перевела собственные сбережения в размере 23 тыс. белорусских рублей. После этого по просьбе мошенников оказала помощь в сборе денег у незнакомых ей пожилых людей. Полученные денежные средства, часть из которых она потратила на покупку билетов и еду, женщина отвезла в Москву и передала неизвестному.

Под предлогом декларирования сбережений мошенникам удалось обмануть и 87-летнюю жительницу Фрунзенского района столицы. Жительница столицы рассказала мошенникам о наличии у нее сбережений и передала прибывшему курьеру 9 тыс. евро и 535 долларов.