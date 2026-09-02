Пресечена масштабная схема хищений в горнодобывающей сфере

В МВД заявили о пресечении масштабной схемы хищений в сфере горнодобывающей промышленности и дорожного строительства. Это результат совместной работы милиции и Генеральной прокуратуры. На данный момент в уголовном деле фигурируют имена 9 человек. Их преступная деятельность нашла свое подтверждение и зафиксирована на бумаге.

Группа лиц по предварительному сговору на систематической основе похищала песчано-гравийную смесь, которую реализовывала за наличные денежные средства жителям Минской области. В период с марта 2025 года по август 2026 года похищено на общую сумму свыше 27 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело за совершение хищения в крупном размере.