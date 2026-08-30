При крушении парома у берегов Северного Кипра погибли 7 человек

7 человек погибли в результате крушения парома у берегов Северного Кипра. Судьба еще около двух десятков остается неизвестной. Остальные пассажиры спасены.

Есть несколько раненых, некоторые в тяжелом состоянии. Всего, напомним, на борту находились 279 пассажиров.

Инцидент произошел примерно в двух километрах от побережья города Гирне. Как сообщают турецкие СМИ, капитан заметил, что в носовую часть судна начала поступать вода, и попытался срочно вернуться к берегу. Сделать это не удалось - вскоре паром опрокинулся.

СМИ также пишут, что пассажиры заметили неладное примерно за 20 минут до того, как судно пошло ко дну, но капитан на их призывы повернуть судно не отреагировал.

В районе ЧП продолжается поисково-спасательная операция: людей ищет береговая охрана и экипажи других судов. На берег направлены машины скорой помощи.