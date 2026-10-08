Провод насоса и удлинитель - женщина погибла от удара током возле скважины

Судебные эксперты установили причину гибели женщины в Дзержинском районе. В конце июня в деревне Гаевка на приусадебном участке дома было обнаружено тело местной жительницы. Погибшую нашла ее родственница.

Приехавшим на место происшествия правоохранителям женщина пояснила, что она вместе с погибшей отдыхала в доме, который используется как дача. Спустя некоторое время хозяйка пошла поливать цветы на участке и долго не возвращалась. Выйдя из дома, родственница обнаружила женщину без сознания возле скважины. В руках у погибшей были подключенные к электросети удлинитель и провод от насоса.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила в результате поражения электрическим током.