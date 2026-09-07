Работник АЗС помог мошенникам вывезти за границу более 10 тыс. долларов

Работник заправки помогал мошенникам похищать деньги у обманутых белорусов. Аферисты пригрозили 20-летнему парню 5 годами тюрьмы, если он не поможет следствию.

Сначала молодому человеку, который работает оператором АЗС, пришло письмо на электронный ящик. Нужно было пройти по ссылке, чтобы получить письмо на почте. После этого ему по видеосвязи позвонил другой человек и сообщил, что мошенники якобы узнали этот код. С его помощью, используя имя и банковский счет минчанина, уже переводят деньги преступникам за границу.

Александр Колыско, старший инспектор по особым поручениям ОИОС ГУВД Минска:

"Молодой человек испугался и согласился выполнять конфиденциальное наказание, чтобы доказать свою невиновность. Следуя указаниям, он встретился с пожилой женщиной и забрал у нее пакет с деньгами. Он думал, что помогает обманутой пенсионерке, на имя которой мошенники взяли кредит. Наличные общей суммой больше 10 тыс. долларов минчанин вывез за границу и спрятал под деревом в условленном месте. После этого куратор перечислил ему около 100 рублей "на обед" и велел возвращаться в Минск. По данному факту проводится проверка".

В милиции напоминают: следователи не звонят на мессенджеры и не просят называть коды.