Работники МЧС подняли провалившийся в дыру в асфальте грузовик

Сегодня вечером работники МЧС выезжали по сообщению об оказании помощи в подъеме грузового автомобиля, провалившегося под асфальтовое покрытие в районе ул.Гая, сообщает МЧС.

Прибывшие спасатели при помощи грузоподъемного крана подняли автомобиль из ямы. Пострадавших нет.

Коммунальными службами организованы работы по восстановлению поврежденного участка дороги. На месте инцидента работало 5 единиц техники МЧС.

Скриншот видео МЧС