Резиденцию Нетаньяху атаковали беспилотники

Атаке беспилотников подверглась резиденция Нетаньяху в Кесарии - один из дронов угодил в окно спальни. По сообщениям СМИ, премьера и его супруги в этот момент дома не было.

Также ВВС Израиля удалось перехватить два БПЛА в районе Эйлата.

Кроме того, ЦАХАЛ заявила, что за последние сутки было ликвидировано порядка 70 бойцов "Хезболлы". Та в свою очередь уничтожила 5 израильских танков.

Ударам ЦАХАЛ подверглись жилые дома в Тиле. О потерях среди мирного населения пока не сообщается.