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Резиденцию Нетаньяху атаковали беспилотники
Атаке беспилотников подверглась резиденция Нетаньяху в Кесарии - один из дронов угодил в окно спальни. По сообщениям СМИ, премьера и его супруги в этот момент дома не было.
Также ВВС Израиля удалось перехватить два БПЛА в районе Эйлата.
Кроме того, ЦАХАЛ заявила, что за последние сутки было ликвидировано порядка 70 бойцов "Хезболлы". Та в свою очередь уничтожила 5 израильских танков.
Ударам ЦАХАЛ подверглись жилые дома в Тиле. О потерях среди мирного населения пока не сообщается.
Свою лепту в ближневосточный конфликт внесло "Исламское сопротивление" Ирака. Там заявили об атаке на "жизненно важную для Израиля цель на оккупированных территориях". Подробностей нет.
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