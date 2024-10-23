ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЧПЗона X

Резиденцию Нетаньяху атаковали беспилотники

Атаке беспилотников подверглась резиденция Нетаньяху в Кесарии - один из дронов угодил в окно спальни. По сообщениям СМИ, премьера и его супруги в этот момент дома не было.

Изображение

Также ВВС Израиля удалось перехватить два БПЛА в районе Эйлата.

Кроме того, ЦАХАЛ заявила, что за последние сутки было ликвидировано порядка 70 бойцов "Хезболлы". Та в свою очередь уничтожила 5 израильских танков.

Ударам ЦАХАЛ подверглись жилые дома в Тиле. О потерях среди мирного населения пока не сообщается.

Свою лепту в ближневосточный конфликт внесло "Исламское сопротивление" Ирака. Там заявили об атаке на "жизненно важную для Израиля цель на оккупированных территориях". Подробностей нет.

НетаньяхуИзраиль

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все