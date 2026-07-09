Робот-пылесос помог раскрыть кражу в квартире дальнобойщика

Технологии на помощь сыщикам. В Бобруйске пылесос помог поймать вора: все его передвижения по квартире фиксировала умная машина. Причем отчет пришел мужу потерпевшей. Мужчина - дальнобойщик, и во время кражи находился в рейсе. Однако звонок спящей супруге - и преступление раскрыто.

Похитителем оказался 44-летний местный житель - сосед, за плечами которого уже было криминальное прошлое. В этот раз ему все сыграло на руку: открытая дверь, хозяйка с подругой были заняты своими делами, а сумка с деньгами лежала на виду. Однако, видимо, сработала паника или осторожность - украденный телефон мужчина решил вернуть. Дверь в квартиру опять была открыта, но на этот раз на страже оказался робот-пылесос. И тут все пошло наперекосяк.