Россиянин пытался выбросить гашиш на границе в Бресте, но попал на камеры наблюдения

В пункте пропуска "Брест" пресечена попытка незаконного перемещения наркотиков из Польши в Беларусь. Инцидент произошел 15 августа: возле кабины паспортного контроля пограничный наряд, а в группе был кинолог с питомцем, обнаружил бумажный сверток с веществом коричневого цвета - гашишем (это впоследствии подтвердила и экспертиза).

Когда стали разбираться, оказалось, что такой хитрый ход - дело рук россиянина: мужчина подошел к водителю микроавтобуса, на котором следовал через границу, и незаметно выбросил наркотик под колеса автомобиля. Этот момент попал в объектив камер наблюдения. Россиянина задержали, возбуждены уголовные дела.