Россиянка оказалась в числе погибших на затонувшем у берегов Северного Кипра пароме

Водолазы и береговая охрана ищут черные ящики затонувшего парома у берегов Северного Кипра. На борту было 259 пассажиров и 8 членов экипажа. ЧП произошло в 2,5 км от берега. Сообщается о 8 погибших, среди них россиянка. Сейчас идут поиски 20 человек.

В посольство Беларуси в Турции не поступало информации о пострадавших гражданах нашей страны. Как сообщают в МИД, белорусские дипломаты отслеживают ситуацию в рамках своей компетенции.

Полиция арестовала капитана и всех членов экипажа по обвинению в преступной халатности. Власти проверяют версию о возможном столкновении парома с неким объектом. Также будет проверена информация от пассажиров, что капитан проигнорировал их просьбу развернуть судно, когда оно начало тонуть. В регионе объявлен трехдневный траур.